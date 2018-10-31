جامعة هونج كونج ترد على عالمة فيروسات زعمت إحجام الصين عن إعلان تفشي كورونا

نفت جامعة هونج كونج، صحة ما صرحت به إحدى أساتذتها السابقين، المتخصصة في علم الفيروسات، التي قالت إن الصين كانت تعلم بتفشي فيروس كورونا قبل فترة طويلة من الإعلان عنه.

وقالت الجامعة إن عالمة الفيروسات، لي مينج يان، لم تدرس أبدا انتقال فيروس كورونا "كوفيد-19" من شخص لآخر، ومزاعمها لا تستند إلى أي أساس علمي، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأوضحت الجامعة في بيان نشرته على موقعها، أن يان كانت باحثة في جامعة هونج كونج وبعد أن دافعت عن شهادة الدكتوراة غادرت الجامعة إلى الخارج، مضيفة أن التصريحات التي أدلت بها مؤخرا لا تتطابق مع الحقائق التي نعرفها.

وجاءت تصريحات جامعة هونج كونج ردا على تصريح للي مينج يان، المتخصصة في مجال علم الفيروسات، فقد قالت هذه العالمة الصينية في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن رؤساءها في العمل حاولوا في ديسمبر من العام الماضي إسكاتها عندما تحدثت معهم عن وجود مرض معد ينتقل بين البشر، مؤكدة أن الحكومة الصينية حاولت التستر على حقيقة تفشي الفيروس.

وقالت لي مينج يان إنها تعتقد أن السلطات الصينية كانت تعرف أن هناك فيروسا مميتا، لكنها أحجمت عن الإعلان عنه لفترة طويلة.