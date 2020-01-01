المكسيك تتخطى إيطاليا لتصبح رابع أكبر بلد في عدد ضحايا كورونا

أشخاص يضعون كمامات للوقاية من فيروس كورونا في مكسيكو سيتي في صورة بتاريخ السادس من يوليو 2020. تصوير: هنري روميرو - رويترز.

أظهرت بيانات رويترز تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في المكسيك 35 ألف حالة يوم الأحد متخطية إيطاليا لتصبح رابع أكبر بلد في عدد ضحايا الوباء في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا.



وسجلت إيطاليا 34954 وفاة و243061 إصابة.



لكن الرئيس اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قال يوم الأحد إن الوباء ”يفقد قوته“ في المكسيك وألقى باللوم على ما وصفها بوسائل إعلام ”محافظة“ في بث القلق.

وسجلت المكسيك 276 وفاة و4482 إصابة جديدة بالفيروس يوم الأحد الأحد ليصل العدد الإجمالي إلى 35006 وفيات و299750 حالة إصابة.