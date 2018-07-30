 إصابة 40 شخصا في انفجار سيارة مفخخة بشمال أفغانستان - بوابة الشروق
الإثنين 13 يوليه 2020 1:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

إصابة 40 شخصا في انفجار سيارة مفخخة بشمال أفغانستان

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 13 يوليه 2020 - 1:12 م | آخر تحديث: الإثنين 13 يوليه 2020 - 1:12 م

أعلن مسؤولون اليوم الاثنين إصابة 40 شخصا على الأقل، إثر انفجار سيارة مفخخة في مدينة أيباك بشمال أفغانستان.

وقال نائب حاكم الاقليم، صفات الله سمنجاني، وعضو المجلس المحلي راز محمد، إن هناك مخاوف من سقوط قتلى.

وأوضح المسؤولون أنه بعد تفجير السيارة، جرى تبادل لإطلاق النار بين مسلحين نفذوا العملية وأفراد من قوات الأمن المتمركزة في المنطقة.

ولم يتضح الهدف الدقيق من وراء حادث التفجير، إلا أن السيارة انفجرت بالقرب من إدارة وكالة الاستخبارات في إقليم سامانجان ووسط المدينة، بحسب ما قاله المسؤولون.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك