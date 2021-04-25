قال الفنان تامر حسني، إن فيلم «مش أنا» يكسر فكرة «شماعة الظروف» ويدمرها، لافتًا إلى أن الفيلم يبعث برسالة تفيد بأهمية الطموح، وهي الفكرة التي اعتمد عليها في حياته.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أنه مر بفترات صعبة خلال حياته، معلقًا: «عدت عليا سنين مكنتش عارف آكل».

وأشار إلى أنه قرر البحث عن فرصة دون يأس، دون الالتفات لفكرة «الواسطة»، مؤيدًا وجود الواسطة والمحسوبية بالوسط الفني وخاصة أنه عاصر بعضها بشكل شخصي.

وذكر أن الواسطة موجود في العالم كله كطبع بشري، متابعًا: «لكن قلت إني هنجح واشتغل وأجري، وسمعت كلامًا مهينًا لكن قلت هقبله وأتذل لحلمي لكن المهم أوصل بإذن الله».

وتوجه بالشكر إلى الفنان إياد نصار الذي شارك كضيف شرف بالفيلم، والفنان محمد عبدالرحمن «توتا»، والفنانة سوسن بدر التي قدمت مشاهد عظيمة، والفنانة شيرين التي تتابع أخبار الفيلم بصفة دورية.

واحتفل تامر حسني بنجاح فيلمه «مش أنا»، بعد أن كسر حاجز الـ100 مليون جنيه على مستوى العالم العربي، بعد أسبوعين من طرحه، وتحقيقه المركز الأول في مصر والدول العربية.

فيلم «مش أنا» يشارك في بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.