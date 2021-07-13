صاحبة فيديو اعتداء كمسري قطار على مواطن: قولتله هبعت الواقعة للوزير قالي مايهمنيش

روت هناء زكي، السيدة التي صورَّت واقعة اعتداء كمسري قطار على مواطن أمام ابنته بسبب تعريفة الركوب، تفاصيل الواقعة التي جرت بقطار منوف.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، إنها سمعت صرخات الطفلة بجوار باب القطار، فاستفسرت عن الواقعة، وعرفت أن الكمسري صفع المواطن لمطالبته بدفع 21 جنيهًا كقيمة التذكرة والغرامة.

وأضافت السيدة، أنها أخرجت 50 جنيهًا لدفعها للكمسري لكنه رفض قائلًا «مش هاخد الفلوس غير من جيبه هو»، وتابعت: «حذرته إني هاصور الواقعة وأبعتها للوزير قالي أنا مايهمنيش.. عاوزة تصوري صوري».

ونفت ما تردد عن دفعها غرامة في محطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية بداعي تعطيلها مسير القطار، قائلة إنها تلقت اتصالًا من رئيس مباحث المحطة ومدير المحطة بأنهما دفعما غرامة بدلًا منها، وطالباها بأن تتوجه للمحطة للتوقيع على أنها دفعت الغرامة، لكنها قابلت ذلك بالرفض.

وكانت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت ما قيل إنه اعتداء كمسري قطار على أحد المواطنين أمام طفلته لعدم تمكنه من دفع قيمة التذكرة.

في سياق متصل، أعلن عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، تقدمه خلال الأيام المقبلة بمشروع قانون يهدف إلى فض الاشتباك بين "كمسارية القطارات" والركاب في حالة عدم وجود تذكرة مع الراكب أو مخالفة للقواعد والإجراءات المتبعة داخل هيئة السكك الحديدية.

وقال النائب إنه مع تكرار تلك الوقائع على فترات متفاوتة ومتعاقبة خلال الفترة الأخيرة، تطلب الأمر تحركًا برلمانيًا من نواب الشعب، وطرح الواقعة وبحث الأسباب التي أدت إليها، ومحاولة البحث والتقصي وراء تكرار الحوادث التي يكون طرفا فيها أحد المحصلين أو الكمسارية في القطارات، مع المواطنين أو ذويهم وأبنائهم، وتدخل المواطنين في كل مرة لنزع فتيل الأزمة.