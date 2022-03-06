تدمير نحو 1000 هكتار من الغابات بسبب الحرائق في إقليم جرندة جنوبي غرب فرنسا

تسبب حريقان مستمران منذ ظهر أمس الثلاثاء، في إقليم جرندة الفرنسي في الجنوب الغربي للبلاد إلى حرق ما يقرب من 1000 هكتار من الغابات، نتيجة موجة الحر التي تجتاح فرنسا للمرة الثانية خلال شهر والتي تم إعلان حالة الطوارئ البرتقالية في سبع مقاطعات فرنسية بسببها.

وقال ماتيو جومان، المتحدث باسم دائرة الإطفاء والإنقاذ في جرندة - حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء - إنه تم إرسال أكثر من 800 من رجال الإطفاء يأتي بعضهم من الأقاليم المجاورة للمساعدة في إخماد الحريق، في الوقت الحالي ليس هناك منازل مهددة بشكل مباشر بالكارثة.

وكان هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية قد أعلنت حالة الطوارئ البرتقالية في سبع مقاطعات في الجنوب الغربي لفرنسا ووادي الرون السفلي بسبب موجة الحر وهي "جيروند" وإقليم "لوت وجارون" و"تارن وجارون" و"تارن" و"جارون العليا" و"الأرديش" و"دروم".