إسرائيل تفرج عن 11 أسيرا فلسطينيا بعد أشهر من التعذيب والإهمال الطبي

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن 11 أسيرًا فلسطينيًا من قطاع غزة، كانوا قد اعتقلوا خلال عملياته الأخيرة في القطاع.

وقالت وكالة «الأناضول» إن قوات الاحتلال أفرجت عن الأسرى الفلسطينيين بعد أشهر من التعذيب والإهمال الطبي وحرمانهم من حقوقهم القانونية، عقب اعتقالهم بغزة خلال حرب الإبادة.

ونقلت وكالة «صفا» عن مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة «حماس»، بأن الأسرى كانوا معتقلين في سجن «سديه تمان» الإسرائيلي.

ونشر المكتب أسماء الـ 11 معتقلًا المفرج عنهم، وهم:

المحرر/ أنس محمود حسين عزيز - 41 عامًا

المحرر/ ناصر خميس عبد سلمان - 55 عامًا من سكان بيت لاهيا

المحرر/ علاء زكي حسن عليان - 47 عامًا من سكان بيت لاهيا

المحرر/ أنس خالد محمد زملط - 21 عامًا من سكان بيت لاهيا

المحرر/ محمد عبد الرؤوف عبد القادر العامودي - 48 عامًا من سكان بيت لاهيا

المحرر/ خالد جهاد حافظ سلمان - 41 عامًا من سكان بيت لاهيا

المحرر/ شعبان يوسف شعبان عامر - 49 عامًا من سكان الصفطاوي

المحرر/ أحمد رباح محمد أبو درابي - 35 عامًا من سكان بيت لاهيا

المحرر/ حمزة إبراهيم محمود أبو سيف - 43 عامًا من سكان بيت لاهيا

المحرر/ عبد الرحمن حسن احمد مطر - 46 عامًا من سكان جباليا

المحرر/ نضال عماد حمدي بصل - 32 عامًا من سكان تل الهوا