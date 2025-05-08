 ضبط متهم بالاتجار في العملات الرقمية المشفرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضبط متهم بالاتجار في العملات الرقمية المشفرة

مصطفى عطية
نشر في: الخميس 8 مايو 2025 - 1:29 م | آخر تحديث: الخميس 8 مايو 2025 - 1:29 م

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخص بتهمة الاتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة عبر المنصات الإلكترونية بالمخالفة للقانون.

وتوصلت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إلى اتجار وتداول شخص -له معلومات جنائية ومقيم بالقاهرة- العملات الرقمية المشفرة وبيع أجهزة تعدين العملات الرقمية عبر المنصات الإلكترونية، وكذا الاتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.

ضُبط المتهم وبحوزته مبالغ مالية من العملات المحلية والأجنبية، ومشغولات ذهبية من متحصلات نشاطه الإجرامي، وهواتف محمولة وبطاقات دفع إلكتروني، ومحفظة إلكترونية تحوي مبلغًا ماليًا من عملة أجنبية، وأجهزة إلكترونية تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالعملات الرقمية بالمخالفة للقانون بما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد.

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