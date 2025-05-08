 عرض مجموعة أفلام الحرف التراثية بمركز الثقافة السينمائية بمناسبة عيد العمال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عرض مجموعة أفلام الحرف التراثية بمركز الثقافة السينمائية بمناسبة عيد العمال


نشر في: الخميس 8 مايو 2025 - 1:29 م | آخر تحديث: الخميس 8 مايو 2025 - 1:29 م

أقام مركز الثقافة السينمائية، أمسية سينمائية، مساء أمس، تم خلالها عرض مجموعة من أفلام الحرف التراثية؛ احتفالًا بعيد العمال.

وتضمنت العروض، أفلامًا تسجيلية متميزة هي: الخيامية للمخرج هاشم النحاس، والعقادين من إخراج مدحت قاسم، وفن الفلاحين للمخرج عبد القادر التلمساني، وشد الحبل للمخرجة نهاد عشري.

وتهدف هذه الأفلام إلى تسليط الضوء على قيمة العمل، ودور العمال في نهضة المجتمع، بالإضافة إلى إبراز أهمية الحرف التراثية التي توارثتها الأجيال، وكان العامل المحترف هو المعلم الأول فيها.

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص مركز الثقافة السينمائية على تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات المرتبطة بالمناسبات الوطنية، والتي تراعي تنوع الفئات العمرية لرواد المركز.

يُذكر أن جميع الفعاليات تُقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبدالمجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية، وتُقدَّم مجانًا للجمهور.

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