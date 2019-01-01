منع ممارسة السباحة ببعض الشواطئ المفتوحة وإنقاذ أكثر من 80 حالة غرق خلال 48 ساعة بمطروح

قال رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، إنه تم انقاد أكثر من 80 حالة غرق بالشواطئ المفتوحة خلال 48 ساعة الماضية، من خلال المنقذين بشركة الانقاذ، واستجابة شباب مطروح بالمشاركة في التوعية لرواد الشواطئ بعدم ممارسة السباحة؛ نظرا لحالة البحر غير المستقرة؛ للحفاظ على أرواح ضيوف وأهالي المحافظة من الغرق.

وأكد رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، أنه تم أصدار تعليمات لمسؤولي مجلس المدينة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ومستأجري الشماسي بمنع نزول بعض الشواطئ التي يوجد بها تيارات وارتفاع للامواج بالبحر المفتوح؛ تفاديا لواقع حالات غرق، والسماح بنزول مياه البحر بالشواطئ الآمنة المنتشرة بنطاق المدينة.

يأتي ذلك استمراراً لعدم استقرار حالة البحر طبقا لبيانات هيئة الارصاد الجوية تحذر مدينة مرسى مطروح بعدم السباحة في بعض الشواطئ المفتوحة التي بها ارتفاع للأمواج وزيادة سرعات تيارات الرياح ووجود سحب، فعلى رواد الشواطئ الاستجابة الفورية للمناشدات حفاظا على ارواح الجميع من الغرق.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، برفع درجة الاستعداد القصوى بالشواطئ التي تشهد حالة من عدم استقرار البحر لمنع ممارسة السباحة في بعض الشواطئ المفتوحة التي تعرض روداها للخطر.

وشهدت شواطئ مدينة مرسى مطروح، أمس أربعة حالات غرق بشواطئ كورنيش الأبيض وروميل، وتم نقلهم إلى ثلاجة مشرحة مستشفى مرسى مطروح، تحت تصرف النيابة العامة، بالإضافة إلى حالة غرق خامسة لشاب يبلغ من العمر 28 سنة، وجار البحث عن جثمانه بواسطة الغطاسين.