 تعديل تعريفة سيارات التاكسي بعد تحريك أسعار المواد البترولية اليوم - بوابة الشروق
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تعديل تعريفة سيارات التاكسي بعد تحريك أسعار المواد البترولية اليوم

حلمي ياسين
نشر في: الأربعاء 13 يوليه 2022 - 6:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 يوليه 2022 - 6:50 م


أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قرارا تضمن تعديل تعريفة الركوب لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية، لتتناسب مع تحريك أسعار المواد البترولية اليوم.

كما تضمن القرار في مادته الثانية، بتعديل بنديرة سيارات التاكسي بمعدل زيادة من ٥.٧٥ جنيه إلى ٦ جنيهات ومن ٢ جنيه لكل كيلومتر إلى ٢.١٠ جنيه.

وشددت الدكتورة منال عوض  مجددا، على المتابعة المستمرة لحركة العمل بالمواقف، والتأكد من وضع ملصقات على سيارات الأجرة، متضمنا التعريفة الجديدة وخط السير، وفقا للقرار الصادر اليوم، بالتنسيق بين الوحدات المحلية وإدارة المرور.

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