 الثانوية العامة.. تداول أسئلة من امتحانات الأحياء والجبر والفلسفة على صفحات الغش - بوابة الشروق
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الثانوية العامة.. تداول أسئلة من امتحانات الأحياء والجبر والفلسفة على صفحات الغش

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نيفين أشرف
نشر في: الخميس 13 يوليه 2023 - 9:36 ص | آخر تحديث: الخميس 13 يوليه 2023 - 9:36 ص

تداولت صفحات الغش الإلكتروني على تليجرام أسئلة واجابات من امتحانات الأحياء والجبر والفلسفة.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم مصدر الأسئلة للتأكد من صحتها وضبط من قام برفع الأسئلة على صفحات الغش.

وحذرت وزارة التربية والتعليم الطلاب من حمل الهاتف المحمول داخل اللجان حتى لو كان مغلقا أو أي أجهزة إلكترونية تساعد على الغش؛ حتى لا يتم تطبيق قانون الغش على الطلاب.

وأكدت الوزارة أن كل الصور المتداولة للأسئلة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي قبل بداية الامتحان صباح اليوم ليس لها أي علاقة بامتحان اليوم.

وتنتهي اليوم امتحانات الثانوية العامة، وسادت حالة من الفرحة بين الطلاب وأولياء الأمور أمام اللجان قبل بداية الامتحانات.


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