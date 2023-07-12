محمد صلاح: الزمالك لن يخسر أمام الأهلي في قمة الدوري

قال محمد صلاح نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن مواجهة القمة التي تجمع قطبي الكرة المصرية (الأهلي والزمالك)، لن تشهد غزارة تهديفية، مشيرا إلى أن البعض يتوقع خسارة الفريق الأبيض، لكنه يشعر بقدرة الزمالك على الفوز أو الخروج بنقطة التعادل على أقصى تقدير.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "مستوى الزمالك في تقدم وتطور واضح والروح عالية، والفريق خسر اللقب لكنه يريد إثبات جدارته وأحقيته في مركز متقدم، وخوان أوسوريو يريد وضع بصمة فنية في اللقاء، وقد يلعب أحمد فتوح في مركز الظهير الأيسر".

وتابع: "أتوقع أن المدرب الكولومبي، سيلعب بـ فتوح ظهير أيسر والمثلوثي ظهير أيمن، ومن الصعب اللعب بنفس الطريقة بوجود 3 لاعبين في الخط الخلفي، والتعادل مع فيوتشر قبل نهاية الشوط الأول كان لوجود حماس لاعبين فقط، بغض النظر عن العمل الفني في هذه المباراة، وفي الشوط الثاني تدارك أوسوريو الموقف لذلك فاز الفريق في المباراة".

وواصل: "ما يهمني هو تقديم أداء ممتع من القطبين، حتى نشاهد مستوى كرة القدم المصرية، هذه المباراة تمثل بطولة خاصة بالطبع، وأتوقع أن يلعب الزمالك بطريقة 4-3-3، بتشكيل مكون من محمد صبحي والمثلوثي وحسام عبدالمجيد وعبدالغني أو الزناري وفتوح، وعمرو السيسي وروقا، وزيزو ونيمار ونداي والجزيري وشيكابالا".

وزاد: "الفريق الذي يسيطر على وسط الملعب سيحسم اللقاء، ومن الصعب وجود السيسي وروقا فقط في الوسط، وأعتقد أن أوسوريو سيغير التكتيك الخاص به، ولابد أن يعمل حساب لكل من بيرسي تاو والشحات ولذلك لابد من وجود المثلوثي وفتوح".

وأردف: "أوسوريو كان يقوم بعمل (زحمة هجومية) ولكن الأمور صعبة أمام الأهلي، والفريق رغم أنه يعاني دفاعيا لكن يمتاز بوجود لاعبين مميزين في الهجوم، ولكن دفاع الفريقين مستباح بشكل واضح في المباريات الاخيرة".

وأتم: "اتمنى فوز الزمالك باللقاء، بنتيجة 1-0 او 2-1".