أمير قطر: العلاقات التاريخية مع تركيا تمضي بثبات نحو آفاق واعدة

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن «العلاقات التاريخية والتعاون النموذجي بين قطر وتركيا يمضيان بثبات نحو آفاق رحبة وواعدة».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأربعاء: «تمضي العلاقات التاريخية والتعاون النموذجي بين قطر وتركيا بثبات نحو آفاق رحبة وواعدة، في ظل المكتسبات الكبيرة للجنة الاستراتيجية العليا بين بلدينا الشقيقين، والتي ترأست اليوم اجتماعها الحادي عشر مع أخي الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي سعدت بلقائه في الدوحة».

وبحث أمير قطر والرئيس التركي تطورات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصاً ما يتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار ودعم السلام وتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الجانبين ترأسا في الدوحة اليوم اجتماع الدورة الحادية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، ناقشا خلاله القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى علاقات التعاون الاستراتيجي بينهما وسبل تعزيزها وتطويرها في عدة مجالات.

وشهد الاجتماع التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.