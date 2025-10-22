طرح فيلم «السلم والثعبان» في السينمات 11 نوفمبر

أعلن صُنّاع فيلم "السلم والثعبان: أحمد وملك" عن الموعد النهائي لطرحه في صالات السينما بمصر والدول العربية.

وأكدت الشركة المنتجة أن الفيلم سيُعرض في مصر يوم 11 نوفمبر المقبل، على أن يبدأ عرضه في مختلف دول الخليج العربي اعتباراً من يوم 13 نوفمبر.

وتدور أحداث الفيلم حول زوجين يصلان إلى مرحلة من الملل وعدم التفاهم، فيقرران إيجاد طريقة مختلفة لتحسين علاقتهما، لكن قرارهما يجعل زواجهما على حافة الانهيار.

ويشارك في بطولة الفيلم عمرو يوسف، أسماء جلال، ماجد المصري، ظافر العابدين، وسوسن بدر، وهو من إخراج طارق العريان.

ويُعد هذا الجزء بمثابة نسخة ثانية من فيلم "السلم والثعبان" الذي عُرض عام 2001، من بطولة هاني سلامة وحلا شيحا، وإخراج طارق العريان.