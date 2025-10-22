سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تغلق الإدارة العامة لمرور القاهرة كوبري الأزهر السفلي بشكل كلي في الاتجاه القادم من شارع الأزهر لمدة 3 أيام تبدأ الجمعة المقبلة بسبب أعمال تغيير أرضية الكوبري.

وأوضح مصدر أمني أن الغلق جاء لاستكمال تنفيذ أعمال تغيير الأرضية الأيبوكسية لكوبرى الأزهر السفلى "أحمد ماهر" بالقاهرة للقادم من شارع الأزهر.

وأضاف المصدر أن الأعمال تستلزم الغلق الكلى لمدة "3 أيام " فى الاتجاه القادم من باب الشعرية اتجاه باب الخلق اعتباراً من الساعة 12,05 صباح يوم الجمعة المقبل.

وأكد المصدر أنه من جانب الإدارة العامة لمرور القاهرة ستعين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين ولمواجهة أي كثافات مرورية بالطريق قد تطرأ نتيجة الأعمال.