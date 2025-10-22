نشرت وزارة الأوقاف منشورًا جديدًا عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن حملة «صحح مفاهيمك»، بعنوان:«الأب الواعي يحمي ابنَه بالكلمة الطيبة والتشجيع الصادق، لا بالخوف والتهديد».

احمه... بكرة هو يحميك

وأكدت الوزارة من خلال المنشور على أهمية بناء جسور الثقة بين الآباء والأبناء، وتشجيع الحوار الإيجابي بدلاً من العقاب والانفعال، تحت شعار:«احمه... بكرة هو يحميك».

أهداف صحح مفاهيمك

جدير بالذكر، أن حملة صحح مفاهيمك تهدف إلى تصحيح بعض المفاهيم والسلوكيات الخاطئة المنتشرة في المجتمع.

وتعتمد الحملة على عرض مواقف حياتية متكررة من خلال صور معبرة ومقاطع فيديو وأشكال إعلامية مختلفة؛ ما يسهم في إيصال الرسالة.

القضايا التي تتناولها صحح مفاهيمك

وتتناول الحملة عدة قضايا اجتماعية مهمة منها: رشق القطارات بالحجارة، والغش، والتنمر، والتشدد والتطرف الديني، وأهمية التعاون بين أفراد المجتمع، وتجنب الشجار، ومكافحة الرشوة، وتعزيز روح التعاون الأسري أسوة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وإعادة بناء الأمان الأسري والدفء العائلي بعيدًا عن الانشغال المفرط بالأجهزة الإلكترونية.

كما تشمل الحملة التوعية بخطورة الغيبة والنميمة، وأهمية تشجيع الأطفال بأسلوب تربوي، والحث على النظافة، والعمل ونبذ الكسل، وتأكيد حرمة الغش سواء في الامتحانات أو في المكاييل والموازين، إضافة إلى التوعية بمخاطر التدخين والإدمان، وأهمية احترام إشارات المرور وقواعده حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود وزارة الأوقاف المستمرة في بناء الإنسان وتصحيح المفاهيم المغلوطة، بما يعزز من قيم التعاون والمحبة والانضباط في المجتمع.