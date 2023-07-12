كشف وزير الخارجية السوداني علي الصادق، عن أجندة عمل قمة «دول جوار السودان»، المقرر انعقادها اليوم الخميس، في القاهرة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له على فضائية «العربية الحدث»، مساء الأربعاء، أن القمة تستهدف إيجاد منصة أو منبر يمكن من خلاله التوصل لحل سلمي للحرب المفروضة على السودان، مشددًا على أن مصر الأكثر دراية ومعرفة بالسودان والسودانيين، وبالتالي مساعيها من الممكن أن تحقق الأمل المنشود.

ونوه أن السودان لم يرفض أي منبر يتوسط لإيجاد حل سلمي ويكشف المعاناة عن الشعب السوداني، لافتًا إلى أنه يُنظر إلى قمة القاهرة بإيجابية وهناك آمل في تحقيق أهدفها وحل مشاكل السودان.

وعن مصير ما ينتج عن قمة القاهرة لدول الجوار السوداني، نوه بأنه سينتظر حتى الغد؛ حتى الاطلاع على ما خرج به الاجتماع ومن ثم تحديد الموقف الذي سيتخذ.

وتستضيف مصر غدا الخميس ١٣ يوليو ۲۰۲۳ مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار.

وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المؤتمر يستهدف بحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.