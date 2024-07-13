مطار شرم الشيخ يستعد لاستقبال أولى الرحلات الإسبانية القادمة من مدريد

التقى اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، اللواء طيار نبيل الملاح، مدير مطار شرم الشيخ الدولي، لبحث الاستعدادات الخاصة باستقبال أولى الرحلات الإسبانية القادمة من مطار مدريد الاسباني الي مطار شرم الشيخ المصري، وذلك بحضور اللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ.

وجرى خلال اللقاء مناقشة كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال الرحلة، وآليات الترحيب بالسائحين.

وقال اللواء نبيل الملاح، مدير مطار شرم الشيخ الدولي، إنه من المقرر أن تصل أولى الرحلات الأسيانية إلى شرم الشيخ مساء اليوم، وعلى متنها 170 سائحًا إسبانيا بينهم مديري شركات سياحية، وصحفيين وكتاب سياحين أسبان، وذلك في إطار الترويج السياحي للمقاصد السياحية بجنوب سيناء.

ووجه محافظ جنوب سيناء، بحسن الاستقبال واستغلال الحدث للترويج للمقاصد السياحية لشرم الشيخ بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وكلف سكرتير عام المحافظة ورئيس مدينة شرم الشيخ بإعداد برنامج سياحي، والإعداد لعقد مؤتمر صحفي في إطار إبراز الحدث إعلاميًا كدليل على ما تتمتع به شرم الشيخ من أمن وأمان، مما يسهم في تكوين مردود إيجابي على القطاع السياحي بالمحافظة من خلال زيادة الرحلات السياحية القادمة إليها.