وزير الإسكان: جار تنفيذ 600 وحدة بالإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي في رشيد الجديدة

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لوحدات الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي، ووحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" - محور متوسطي الدخل، بالمرحلة العاجلة بمدينة "رشيد الجديدة".

وأوضح وزير الإسكان، وفق بيان صحفي اليوم، أنه جار الانتهاء من تنفيذ 600 وحدة سكنية (25 عمارة + أعمال تنسيق الموقع العام)، بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلي، وجار تنفيذ 96 وحدة سكنية (4 عمارات) ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين - محور متوسطي الدخل بالمدينة، إضافة إلى أعمال المرافق والشبكات والطرق للمرحلة العاجلة للمدينة، وعدد من المشروعات الخدمية.

وأضاف الوزير، أن مدينة رشيد الجديدة، تتمتع بموقع متميز يمتد من بداية مصب فرع النيل برشيد، وتمتد غرباً حتى مواقع مشروعات الغاز الطبيعي شمال مدينة إدكو، وتتمتع المدينة بواجهتها الشاطئية بطول 10 كم تقريبا، وتبعد عن الطريق الدولي الساحلي حوالي 5 كم، وصدر بإنشائها القرار الجمهوري رقم 117 لسنة 2019 لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.