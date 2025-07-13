عرض جديد من ليفربول لنجم كريستال بالاس

يستعد نادي ليفربول لتقديم عرض نهائي، لضم مارك جويهي، نجم دفاع منتخب إنجلترا وفريق كريستال بالاس.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن قيمة العرض الذي سيقدمه ليفربول ستبلغ 40 مليون جنيه إسترليني، في خطوة وُصفت بأنها نهائية وغير قابلة للتفاوض، وسط اهتمام كبير من عدة أندية إنجليزية كبرى.

وتشير التقارير إلى أن المدافع الذي أكمل السبت عامه الـ 25، لطالما كان منفتحًا على فكرة الانتقال إلى ملعب أنفيلد، وهو ما يمنح الريدز أفضلية في سباق التعاقد معه أمام أندية مثل آرسنال، تشيلسي ونيوكاسل.

وظهر جويهي كأحد أبرز نجوم كريستال بالاس في الإعلان عن القميص الجديد للنادي، كما شارك لمدة 45 دقيقة في مباراة ودية مغلقة ضد ميلوول، ليستمر الجدل حول مستقبله.

وسيدخل اللاعب الدولي الإنجليزي الموسم الأخير في عقده مع النسور، وهو ما يفتح الباب أمام إدارة نادي ليفربول لمحاولة حسم الصفقة سريعًا قبل أن تتعقد الأمور أو تدخل أطراف أخرى بقوة.

جويهي معروف برباطة جأشه، ولم يُظهر أي علامات تمرد أو ضغوط على إدارة ناديه بخصوص العروض السابقة، حيث يترك المجال كاملًا للناديين للوصول إلى اتفاق بشأن قيمة الصفقة دون إثارة الأزمات.

ويرى نادي ليفربول في جويهي خيارًا مثاليًا لدعم دفاعه في الموسم الجديد تحت قيادة أرين سلوت، خاصة مع رحيل جاريل كوانساه إلى باير ليفركوزن.