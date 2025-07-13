إصابة 12 شخصا إثر اصطدام سيارة بمطعم وسط أثينا

أصيب 12 شخصا بإصابات طفيفة بعد أن اصطدمت سيارة رياضية متعددة الأغراض بمطعم في منطقة كولوناكي وسط أثينا الليلة الماضية.

وبدأ الحادث عندما توقف سائق السيارة الرياضية لفترة قصيرة خارج أحد الحانات القريبة وسلم المفاتيح لموظف لركن السيارة، حسب صحيفة كاثيميرني اليونانية اليوم الأحد.

وبعد وقت قصير من ركن الموظف للسيارة، تراجعت إلى الخلف واصطدمت بواجهة المطعم، مما أدى إلى إصابة العديد من الزبائن.

ونقل المصابون إلى المستشفى للعلاج.

وذكرت تقارير، أن السيارة تراجعت إلى الخلف بسبب عدم تشغيل فرامل اليد.

وألقي القبض على الموظف ويواجه اتهامات مرتبطة بمخالفة السلامة المرورية والإيذاء الجسدي نتيجة الإهمال، وأخلي سبيل صاحب السيارة.