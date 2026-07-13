ارتفاع حصيلة وفيات حريق غابات في إسبانيا إلى 13 حالة

أعلنت السلطات الأندلسية أن حصيلة الوفيات نتيجة لحريق الغابات المدمر الذي وقع في جنوب إسبانيا ارتفعت إلى 13 حالة وفاة بعدما توفيت امرأة بريطانية تبلغ من العمر 93 عاما متأثرة بحروقها.

وكانت المرأة التي كانت مصابة بعدة أمراض، تعيش في بلدية لوس جاياردوس التي تبعد نحو 70 كيلومترا شمال شرق العاصمة الإقليمية ألميريا حيث اندلع الحريق عصر الخميس الماضي.

ويشتبه المحققون في أن خط كهرباء معطوب تسبب في الحريق.

ودُمر نحو 7 آلاف هكتار من الغابات والأحراش. ولم تمتد النيران لمنطقة أخرى منذ مساء السبت، وتقول السلطات إن الوضع استقر الآن.

ويعتزم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز زيارة منطقة الحريق اليوم الاثنين.

ونظرا لكل تلك التطورات الإيجابية، تمكن كل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم سابقا وعددهم نحو 1600 شخص من العودة الآن لمنازلهم.

وأوقفت الأجهزة المعنية البحث عن مزيد من الضحايا.

ولا يزال 8 أشخاص مدرجين رسميا في عداد المفقودين صباح اليوم الإثنين.

ولقي 12 شخصا حتفهم خلال المراحل الأولى من الحريق ليل الخميس/الجمعة، في منطقة ليست ببعيدة عن العديد من المنتجعات الشاطئية المطلة على البحر الأبيض المتوسط. وأصيب 8 آخرين ولايزال 7 منهم في المستشفى منذ مطلع الأسبوع.