مقتل 8 أشخاص في هجوم لمسلحين في نيجيريا

قالت الشرطة اليوم الاثنين إن مسلحين فتحوا النار على أشخاص بعد مراسم جنازة في شمال وسط نيجيريا، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص.

ووقع الهجوم في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد في منطقة اوتوكبو-نوبي في ولاية بينو. وأصيب 5 أشخاص، حسبما قال المتحدث باسم شرطة الولاية أوديمي اديت.

ولم يتضح الدافع وراء الهجوم. ويشار إلى أن غالبا ما تقع اشتباكات بين الرعاة والمزارعين بسبب الموارد في بينو، وهي تعد ولاية رئيسية لإنتاج الغذاء في نيجيريا.

وقالت منظمة العفو الدولية في نيجيريا إن ما لا يقل عن 10 أشخاص قتلوا.

وأضافت المنظمة الحقوقية أن احتجاجات الشباب في أعقاب الهجوم تظهر أن المواطنين نفد صبرهم ويرغبون في انتهاء المداهمات وعمليات الاختطاف التي حولت حياتهم إلى " جحيم" في العديد من مناطق ولاية بينو.