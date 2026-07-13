أوكرانيا تخشى تراجع قدرتها على التأثير في البيت الأبيض بعد موت السيناتور ليندسي جراهام

فقدت أوكرانيا حليفا وثيقا داخل الدائرة المقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوفاة السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، الذي كان لسنوات أحد أقرب حلفاء كييف في واشنطن، مما ترك القادة الأوكرانيين في حيرة من أمرهم بشأن تداعيات ذلك على بلادهم التي مزقتها الحرب.

وشعر مسئولون ونواب أوكرانيون بصدمة كبيرة إزاء نبأ وفاة جراهام الذي كان لسنوات أحد أقرب حلفاء كييف في واشنطن ووسيطا موثوقا به لدى ترامب، الذي اتسمت علاقته بالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالتوتر.

والآن، يخشى المسئولون الأوكرانيون من أن يؤدي غياب جراهام إلى إضعاف ​​قدرة أوكرانيا على التأثير في البيت الأبيض بشأن مجموعة واسعة من الملفات، وليس فقط فيما يتعلق بمصير مشروع قانون فرض عقوبات إضافية على روسيا.

وقال أولكسندر ميريزكو، النائب من حزب زيلينسكي، إنها "خسارة فادحة وغير متوقعة على الإطلاق".

وأضاف ميريزكو، أن جراهام "كان شخصية لا يمكن الاستغناء عنها، ولا أعرف من يمكن أن يحظى بالأهمية نفسها بالنسبة لنا داخل دائرة ترامب".

وقال ميريزكو، إن جراهام "كان حلقة الوصل الأقرب بين أوكرانيا ورئيسنا وترامب. وقد يصبح موقفنا داخل الدائرة المقربة من ترامب أضعف بعد رحيله".