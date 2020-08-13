ضبط سيدة استولت على أموال مواطنين بدعوى توفير فرص عمل لهم بالخارج

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من ضبط سيدة استولت على أموال المواطنين، بدعوى توفير فرص عمل لهم بالدول الأجنبية.

وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال من محاسب، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقي بالإسكندرية، وأخرى، بقيام إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية، لها معلومات جنائية، بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بزعم تسفيرهما لإحدى الدول الأجنبية.

ومن خلال الفحص والتحري تبين أن المتهمة تمارس نشاطًا إجراميًا في مجال النصب والاحتيال على راغبي السفر للدول الأجنبية، والاستيلاء من الشاكيين على 400 ألف جنيه، وجوازي السفر الخاصين بهما، بزعم أنها تعمل في إحدى السفارات الأجنبية بالقاهرة، وإيهامهما بقدرتها على توفير تأشيرة سفر وإقامة لهما بتلك الدولة، وتوفير فرص عمل وعدم وفائها بذلك ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، وبحوزتها مجموعة من جوازات السفر، وشهادات الميلاد، وشهادات التخرج، وصحف الحالة الجنائية بأسماء مختلفة، ومجموعة من إيصالات إيداع مبالغ مالية خاصة بالمجنى عليهم بحسابها الشخصي بأحد البنوك، و3 هواتف محمول تحوي العديد من الصور الضوئية لجوازات سفر وشهادات تخرج وإيصالات تحويلات بنكية، مبلغ مالي.

وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.