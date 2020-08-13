مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية تتبرع بمليون درهم لمساندة الشعب اللبناني

أعلنت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والانسانية، عن تبرعها بمليون درهم لمساندة الشعب اللبناني إثر الأضرار الكبيرة التي لحقت بالعاصمة بيروت جراء الانفجار من أجل تخفيف المعاناة عن أهالي الشهداء والجرحى والمفقودين ولتقديم المساعدة للحالات المتضررة.

وقال مدير عام المؤسسة حمد سالم بن كردوس العامري، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الخميس - "إن المؤسسة لن تتأخر عن تقديم أي مساعدة للشعب اللبناني، وذلك انطلاقا من تحقيق أهدافها التي أرسى معالمها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ــ طيب الله ثراه ــ في مجال الاغاثة للمنكوبين والرازحين تحت دمار الكوارث".

ومن ناحية أخرى .. أرسلت دولة الإمارات مساعدات تحتوي على 13 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى 14 دولة من دول جزر المحيط الهادئ "الباسيفيك" لدعم جهود الكوادر العاملة في الخدمات الطبية، من خلال توفير أدوات الحماية الشخصية والوقائية لها، وأجهزة تشخيص "كوفيد- 19".

وقال سفير دولة الإمارات لدى أستراليا عبدالله السبوسي "إن إرسال طائرة المساعدات الطبية إلى دول جزر المحيط الهادئ "الباسيفيك" يعكس الجهود المتواصلة التي تقوم بها الإمارات لدعم هذه الدول والوقوف إلى جانبها لاحتواء فيروس كورونا المستجد، من خلال تقديم الإمدادات اللازمة لتعزيز جهود العاملين في مجال الرعاية الطبية وتوفير الحماية المناسبة لهم.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات أرسلت حتى اليوم، أكثر من 1277 طنا من المساعدات لأكثر من 107 دول، استفاد منها أكثر من 1.2 مليون من العاملين في المجال الطبي.