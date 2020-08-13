مصادر: المركزي التركي يقدم تمويلا أكثر تكلفة للبنوك دون رفع معدل الفائدة الرئيسي

أفادت مصادر تركية بأن البنك المركزي التركي يقدم للبنوك تمويلا من خلال قناة يحتمل أن تكون أكثر تكلفة، وذلك في أحدث محاولة لوضع حد لتراجع سعر صرف الليرة دون رفع سعر الفائدة الرئيسي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المصادر، التي وصفتها بأنها في مواقع صنع السياسة، أنهم بدأوا تلقي طلبات على مزاد اتفاقية إعادة شراء لأجل شهر بقيمة 20 مليار ليرة (7ر2 مليار دولار) عبر ما أسموه الطريقة التقليدية. كما فتح البنك مزادا لمدة ثلاثة أشهر لمبادلة 20 طنا من الذهب بالليرة عبر الطريقة ذاتها.

وعلى عكس الطريقة الأخرى التي يحدد فيها البنك المركزي سعر الفائدة، فإن السعر سيتم تحديدة من خلال عروض البنوك. ونظرا لأن المركزي أوقف استخدام اتفاقيات إعادة الشراء الخاصة به، فإن البنوك المحتاجة إلى تمويل ربما تشارك في المزاد وكذلك ستقوم برفع تكلفة التمويل.

وعمقت الليرة خسائرها بعد الإعلان وفقدت 4ر0% أخرى من قيمتها أمام الدولار ليسجل الدولار 3591ر7 دولار لليرة ظهر اليوم بتوقيت اسطنبول. وفقدت الليرة 5% من قيمتها منذ بداية الشهر، لتصبح أسوأ عملة أداء حول العالم.

ويجد المركزي التركي نفسه عالقا بين ضغط السوق لرفع تكاليف الاقتراض والدعوات المتكررة من جانب الرئيس رجب طيب أردوغان لخفضها.