في لقاء مليء بالحنين والتقدير، استعاد خبير التجميل المعروف محمد عشوب ذكرياته مع النجم الكبير عادل إمام، كاشفًا عن محطات فارقة في مشوار "الزعيم"، ومؤكدًا أن إنسانيته وتواضعه كانا مفتاحي نجاحه، إلى جانب موهبته الكبيرة ورضا والدته.

جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"، حيث قال: "أنا شاهد على بدايات عادل إمام، كان يشارك كبار النجوم مثل رشدي أباظة ونور الشريف في أدوار صغيرة، وفي فيلم (غاوي مشاكل) اللي كان أول بطولة مطلقة له، كان أجره 5000 جنيه، ولما الفيلم نجح جدًا، قال لي: نعمل إيه يا عشوب؟ قلت له نحط 3 أصفار جنب الخمسة!".

وأشار عشوب إلى أن عادل إمام غيّر مفهوم "النجم" في السينما المصرية، قائلاً: "قبل كده كان الجان لازم يكون بمواصفات معينة، لكن عادل إمام جسد الشاب المصري البسيط، الطيب، اللي شبه الناس، وده حصل من غير ما يقصد.. لأنه ببساطة هو كده فعلاً".

وأضاف: "الزعيم لم يصل إلى القمة مصادفة، بل بكفاح طويل وذكاء فني وإنساني، وكان دايمًا بيقول إن رضا أمه هو سر نجاحه، وفعلاً كان خيّر وطيب وعمره ما أذى حد، وكان بيحب يساعد الناس ويبعد عن المشاكل".

وتحدث عشوب عن دعم عادل إمام للوجوه الشابة، قائلاً: "هو اللي قدّم أحمد راتب، وكان بيحب يدي فرص لأحمد صيام وغيرهم، وعمري ما شفته خاف من نجومية حد، بالعكس، كان دايمًا بيكبر اللي حواليه".

وكشف عشوب عن تفاصيل طريفة من كواليس المسرح والتصوير، قائلاً: "كان بيحب يقعد وياكل مع عمال المسرح بعد العرض، ويهزر معاهم، وما يحبش يروح مطاعم فخمة، كان بيحب الفول والطعمية وسط الناس، وعمره ما اتغير رغم مكانته الكبيرة في الوطن العربي".