استطلاع: أكثر من نصف الكوريين الجنوبيين يخططون لزيادة إنفاقهم هذا العام

يخطط أكثر من نصف الكوريين الجنوبيين لزيادة إنفاقهم هذا العام رغم ضعف العملة المحلية وارتفاع التكاليف، وفقا لاستطلاع نشرت نتائجه اليوم الخميس.

ووفقا للاستطلاع حول عادات المستهلكين الذي شمل ألف بالغ وأجراه اتحاد الصناعات الكوري، قال 8ر54% من المشاركين إنهم يخططون لزيادة إنفاقهم في عام 2026، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

ومن بين هؤلاء، قال 4ر24% إنهم يتوقعون زيادة الإنفاق بنسبة تصل إلى 5% مقارنة بالعام السابق، بينما ذكر 9ر13% أنهم ينوون رفع إنفاقهم بنسبة تصل إلى 10% وقال 9ر13% أيضا إنهم ينوون زيادة الإنفاق بنسبة 15%.

وأشار المشاركون إلى أن تغييرات نمط الحياة وارتفاع الدخل كانت الأسباب الرئيسية وراء خطط زيادة الإنفاق.

وفي المقابل، قال 2ر45% ممن شملهم الاستطلاع إنهم يخططون لتقليل إنفاقهم، مستندين إلى التضخم وتراجع الدخل.

كما أظهر الاستطلاع أن 1ر44% من المشاركين أشاروا إلى أن ضعف العملة الكورية (الوون) والتضخم هما العاملان الرئيسيان المؤثران على خطط استهلاكهم هذا العام، تليهما الأعباء الضريبية والالتزامات المالية الأخرى.