القائد السابق للجيش الماليزي متهم بغسل أموال بملايين الرينجيت على خلفية فساد في عقود الدفاع

وُجهت تهم غسل أموال تزيد على 1ر2 مليون رينجيت ماليزي (519 ألف دولار) إلى القائد السابق للجيش الماليزي اليوم الخميس، وذلك بعد تحقيقات حول مزاعم فساد في عقود الدفاع.

ونفى حافظ الدين جانتان / 57 عاما / ارتكابه أي مخالفة في أربع تهم تتعلق بتلقي عائدات من أنشطة غير قانونية بين عامي 2024 و2025 بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال. وإذا ثبتت إدانته، قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما وغرامات مالية.

كما نفت زوجته، سلوى أنوار، بشكل منفصل تهمة غسل 77 ألف رينجيت (19 ألف دولار). وأُفرج عن كلاهما بكفالة.

وأعلنت هيئة مكافحة الفساد الأربعاء أن محمد نظام جعفر، الذي شغل منصب قائد قوات الدفاع في 2025، سيواجه يوم الجمعة تهما جنائية تشمل إساءة استخدام السلطة وخيانة الأمانة.

ويعتقد أن هذه القضايا هي الأولى التي تُرفع ضد قادة الجيش وقوات الدفاع الماليزية، وهما أعلى المناصب العسكرية في البلاد. وأدى التحقيق الذي بدأ الشهر الماضي إلى مداهمات لشركات، واعتقالات لضباط كبار، ومصادرة ملايين الرينجيت المرتبطة بعقود الدفاع.