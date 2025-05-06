شعبة الخضروات والفاكهة تحدد موعد انخفاض أسعار الليمون والبطيخ

كشف حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، عن أسباب ارتفاع أسعار الليمون إلى 100 جنيه للكيلو، مرجعا ذلك إلى وجود إصابات في أشجار الليمون أدت إلى تدني إنتاجية الموسم، بالإضافة إلى استعجال بعض المنتجين وإزالة الأشجار.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة«ON E» إلى توفر البديل المؤقت «الليمون الأضاليا»، منوها أن الإنتاج الجديد خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين.

وتابع: «خلال الشهر المقبل والذي يليه يبدأ الإنتاج سيتوفر داخل الأسواق، والأسعار ستنخفض تدريجيا».

ولفت إلى تراوح سعر البطيخ بين 13 إلى 15 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن الأسعار تتجه نحو الانخفاض خلال الأيام المقبلة.

وفسر سبب وصول سعر البطيخة خلال الأيام الماضية إلى 250 جنيها، قائلا إن فترة «البشائر» تشهد ارتفاع الأسعار بشكل كبير؛ نتيجة قلة المعروض وارتفاع الطلب.

وأشار إلى بدء موسم فاكهة الصيف منتصف يونيو المقبل، لافتا أن «الكنتالوب اليوم في متناول كل مواطن مصري».

وشدد أن «كل المنتجات الزراعية ستشهد انخفاضا خلال الأسابيع المقبلة مع بدء موسمها الطبيعي»، ناصحا المستهلكين بعدم الاستعجال وشراء «البشائر» التي تكون أسعارها مرتفعة نتيجة قلة المعروض.

واختتم مؤكدا أن الأسعار ستنخفض بشكل ملموس للمواطن مع بدء الموسم بكامل طاقته وزيادة الكميات المتاحة في الأسواق.