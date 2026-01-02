ارتفعت مطلوبات المصارف في السعودية من القطاع الخاص بنسبة 2ر0 % بنهاية نوفمبر 2025 بالقياس إلى نهاية أكتوبر 2025، حيث بلغت 142ر3 تريليون ريال بنهاية نوفمبر مقابل 135ر3 تريليون ريال بنهاية أكتوبر.

وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، اليوم الخميس، أن مطلوبات المصارف في المملكة من القطاع الخاص تتوزع على "ائتمان مصرفي – استثمارات في أوراق خاصة" مشيرة إلى أن مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في الائتمان المصرفي بلغت 035ر3 تريليون ريال بنهاية نوفمبر 2025 مقابل 028ر3 تريليون ريال بنهاية أكتوبر 2025.

وذكرت النشرة، أن الائتمان المصرفي يتوزع على قطاعين: "قروض وسلف وسحوبات على المكشوف – كمبيالات مخصومة "، موضحة أن مطلوبات المصارف في قطاع القروض والسلف والسحوبات على المكشوف بلغت 015ر3 تريليون ريال بنهاية نوفمبر 2025 مقابل 007ر3 تريليون ريال بنهاية نوفمبر 2025، فيما بلغت في قطاع الكمبيالات المخصومة 265ر20 مليار بنهاية نوفمبر 2025 مقابل 439ر20 مليار ريال بنهاية أكتوبر 2025.

وأشارت النشرة إلى أن مطلوبات المصارف في البلاد من القطاع الخاص في قطاع الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة بلغت 608ر106 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2025 مقابل 800ر106 مليار ريال بنهاية بنهاية أكتوبر 2025.