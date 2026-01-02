الرئيس السويسري: حريق حانة بجبال الألب من أسوأ الكوارث في البلاد

قال الرئيس السويسري إن حريق عيد رأس السنة الدموي في حانة بمنتجع كرانس مونتانا للتزلج في جبال الألب يُعد من أسوأ الكوارث التي شهدتها البلاد.

وأضاف الرئيس السويسري جاي بارميلين في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأن الحكومة "تعبر عن مواساتها إلى الضحايا والمصابين وذويهم، وتتقدم بخالص التعازي إليهم."

وكان اليوم الخميس هو أول أيام تولي بارميلين الرئاسة، حيث يتناوب أعضاء الحكومة السويسرية السبعة على شغل منصب الرئاسة لمدة عام واحد لكل منهم.

وتقديرا لمشاعر عائلات الضحايا، أجل بارميلين الخطاب التقليدي إلى الأمة بمناسبة رأس السنة، الذي كان من المقرر بثه بعد ظهر اليوم الخميس، وفقا لما ذكرته هيئتي الإذاعة والتليفزيون السويسريتين "إس آر إف" و"آر تي إس."