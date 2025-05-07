كم كلفت خسائر الهجوم الإسرائيلي على مطار صنعاء الدولي؟

قال مدير مطار صنعاء الدولي، خالد الشايف، إن الهجوم الإسرائيلي على مطار صنعاء الدولي تسبب في خسائر بقيمة 500 مليون دولار، وفقا لما نقلته قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

وأضاف الشايف، في منشور على منصة "إكس"، إنه تم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المطار حتى إشعار آخر، بسبب الأضرار الفادحة التي لحقت به جراء الهجوم الإسرائيلي، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأشار إلى أنه "نتيجة للعدوان الصهيوني على مطار صنعاء الدولي وما نجم عنه من أضرار فادحة. تقرر تعليق جميع أنواع الرحلات من وإلى المطار حتى إشعار آخر".

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي المطار الرئيسي في اليمن بضربات جوية، أمس الثلاثاء، في ثاني هجوم له خلال يومين على الحوثيين بعد تصاعد التوتر مع إسرائيل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امس الثلاثاء، إن الحوثيين "استسلموا"، وطلبوا من الولايات المتحدة وقف الغارات عليهم، مشيرا إلى أن القصف الأمريكي سيتوقف فورا.

ولدى استقباله رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في المكتب البيضاوي، قال ترامب: "قال الحوثيون إنهم لم يعودوا يريدون القتال. ببساطة لا يريدون القتال بعد الآن".

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستوقف قصف الحوثيين في اليمن بعد أن وافقت الحركة المتحالفة مع إيران على التوقف عن تعطيل ممرات الشحن المهمة في الشرق الأوسط.