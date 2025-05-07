هل يزور ترامب إسرائيل خلال جولته في الخليج؟

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، إنه لا يخطط لزيارة إسرائيل في ختام جولته بالمنطقة الأسبوع المقبل التي تشمل السعودية وقطر والإمارات.

ولم يؤكد البيت الأبيض قط أن إسرائيل ستكون جزءا من جولة ترامب، لكن شائعات انتشرت في الأوساط الدبلوماسية والأمنية الداخلية بأنه سيمدد زيارته لتشمل إسرائيل، وفقا لما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

ومن المقرر أن يبدأ ترامب الأسبوع المقبل جولة إلى السعودية وقطر والإمارات بين 13 و16 مايو الجاري، حيث ستكون الأولى له خارج الولايات المتحدة في ولايته الرئاسية الثانية، علما بأنه أجرى زيارة مقتضبة لروما لحضور جنازة البابا فرنسيس.

وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة تأمل إحراز تقدّم في ملف غزة قبل جولة ترامب الخارجية، في حين تمنع إسرائيل منذ شهرين دخول شحنات المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات إلى القطاع الفلسطيني حيث وسّعت نطاق حملتها العسكرية.

من جانبه، حذّر وزير المال بتسلئيل سموتريتش، أمس الثلاثاء، من أن غزة "ستكون مدمّرة بالكامل" بعد انتهاء الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكثر من عام ونصف عام.