نشر الإعلامي عمرو أديب، صورة قديمة له تجمعه بوالده الراحل الكاتب عبدالحي أديب، وأخيه الأصغر عادل أديب، في منزلهم بمنطقة وسط البلد.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء: «كنا نسكن في أفخم شارع فيكي يا مصر، شارع شريف، إيجار الشقة كان 55 جنيهًا مصريًا، وهذا كان رقمًا كبيرًا لأي شقة، لكن والدى كان حابب إنه يسكن في عمارة الفنانين، حيث أكبر مكاتب الإنتاج، مثل: فريد شوقي، ومحمود المليجي».

وأضاف: «كنا في أهم مدرسة في البلد (فيكتوريا كوليدج)، مصاريفنا التلاتة 250 جنيها في السنة، بس كان أهم حاجة بالنسبة لينا قدام صحابنا إحنا ساكنين فين، في وسط البلد في أهم عمارة، السكن كان وضع اجتماعي، وكنا جنب كل حاجة، كل السينمات كل المطاعم كل المكتبات، كان ممكن ننقل في أي شقة أكبر وأرخص لكن المكان مهم. السكن مش مجرد حيطان أو بيبان السكن هوية وشخصية».