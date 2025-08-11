تعادل سلبي بين فاركو وإنبي في افتتاح الدوري

شهد ملعب حرس الحدود مباراة قوية بين فريقي فاركو وإنبي، في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، وسط سيطرة متبادلة وأداء دفاعي محكم من كلا الفريقين.

بدأت المباراة بحذر شديد من الجانبين، حيث حرص كل مدرب على تأمين خطوط دفاعه وتجنب استقبال أهداف مبكرة.

وسعى إنبي، بقيادة مدربه المخضرم، للسيطرة على وسط الملعب من خلال التمريرات القصيرة وبناء الهجمات من العمق، بينما اعتمد فاركو بشكل أكبر على المرتدات السريعة مستغلاً سرعة لاعبيه على الأطراف، لكن دون خطورة كبيرة.

برزت في الشوط الأول فرص خطيرة لإنبي، كان أبرزها تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 25، تصدى لها ببراعة حارس فاركو محمد سعيد شيكا، ليحافظ على نظافة شباكه. في المقابل، لم يتمكن فاركو من تهديد مرمى إنبي بفعالية، رغم بعض المحاولات الفردية، وافتقد الفريق لتنظيم هجومي واضح.

شهد الأداء الهجومي كلاسيكو توتراً واضحاً بسبب انطلاق الموسم، حيث تراجعت الفاعلية الهجومية لصالح التكتيك الدفاعي المحكم الذي اتبعه المدربان، مما جعل مهمة المهاجمين صعبة.

تشكيل فاركو:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

الدفاع: بابا كار، معاذ أحمد، محمد حسين، جابر كامل

الوسط: أحمد شعبان، محمد عز، حسين حسني، محمد فخري، محمود فرحات

الهجوم: كريم الطيب

تشكيل إنبي:

حراسة المرمى: محمد عيد

الدفاع: أحمد عبد الله، محمود عبد الله، أحمد سامي، أحمد الشامي

الوسط: محمد رمضان، علي صالح، محمود عبد الرحمن، عمرو أحمد

الهجوم: أحمد ناصر، يوسف قاسم

نجح كلا الفريقين في السيطرة على مجريات اللقاء بشكل متوازن، ليحصل كل فريق على نقطة ثمينة في بداية مشواره بالموسم الجديد.