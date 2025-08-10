الجيزة: وقف العمل الميداني لعمال النظافة وقت ذروة الحر حفاظا على سلامتهم لحين انكسار الموجة الحارة

كلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ورئيس هيئة النظافة والتجميل بسحب عمال النظافة من الشوارع اعتبارًا من غدٍ الاثنين 11 أغسطس وحتى الجمعة 15 أغسطس 2025، خلال الفترة من الساعة 12 ظهرًا وحتى انكسار الموجة الحارة عند الساعة 2 ظهرًا، حفاظًا على سلامتهم، على أن يُستكمل العمل بعد ذلك.

ويأتي القرار في ضوء تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة.

وأكد محافظ الجيزة تقديره للدور الهام الذي يؤديه عمال النظافة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين، مشيدًا بجهودهم اليومية في ظل الظروف الجوية المختلفة، مشيرًا إلى اهتمام المحافظة بتوفير بيئة عمل آمنة لهم.





وقالت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بموجة شديدة الحرارة على مدار الأسبوع الجاري، منوهة أن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الأحد، أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يساعد على زيادة فترات سطوع الشمس، إضافة إلى كتل هوائية صحراوية محملة بكميات كبيرة من نسب الرطوبة.

ونوهت أن نسب الرطوبة تتجاوز 95% في المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وتصل إلى 85% في محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وأوضحت أن العظمى المقاسة في الظل على القاهرة الكبرى تسجل 38 درجة، منوهة أن المحسوسة تصل إلى 41 درجة؛ بسبب الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة.

وذكرت أن الطقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أنه مائل للحرارة رطب ليلًا على جميع المحافظات.

وتوقعت استمرار تلك الموجة حتى يوم الجمعة المقبل، محذرة من أن ذروة الموجة ستكون يوم الأربعاء والخميس؛ إذ تصل المحسوسة على القاهرة إلى 43 درجة.

ولفتت إلى أن اليوم، يشهد فرص لسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة والرعدية أحيانًا على مناطق من وسط وجنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، موضحة أنها قد تكون مصحوبة ببعض الرمال والأتربة المثارة.

وناشدت الموطنين المتابعة اليومية للنشرات الجوية، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، والتواجد في أماكن جيدة التهوية.