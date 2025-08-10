عضو مجلس الإسماعيلي: سننفذ رغبة الجمعية العمومية

أكد أحمد فهيم، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، أن المجلس سينفذ إرادة الجمعية العمومية سواء في حال تجديد الثقة أو سحبها بشكل رسمي، مشيرًا إلى أنه يعمل في مهنة "المحاماة"، وأن عمله داخل قلعة الدراويش "تطوعي"، وسيتم تنفيذ رغبة أعضاء النادي سواء باستكمال المهمة أو إنهاء فترة عمل المجلس الحالي.

وقال فهيم عبر برنامج «بلس 90» على قناة «النهار»: هناك مجموعة ترغب في سحب الثقة ولها كامل الاحترام، وأيضًا هناك من يريد بقاء المجلس ونحترم كلا الطرفين. وبالنسبة لحالة الغضب الجماهيري ضد المجلس، فهناك جزء من الشارع الإسماعيلاوي لم يعجبه أداء المجالس السابقة في ظل تراجع النتائج خلال العشرين عامًا الماضية.

وأضاف: تواجد النادي الإسماعيلي في مراكز الهبوط بالطبع يُغضب الجمهور، وحتى أعضاء المجلس يكونون في قمة غضبهم أيضًا. كنا نعلم بعض المشكلات، لكن حدثت أمور غير متوقعة، منها توقيع عقوبة تأديبية ضد النادي بسبب عدم الالتزام بالعقود، وهي أهم نقطة في الأزمة الأخيرة.

وأكمل: الأزمة الحالية كانت بسبب "فراس شواط" الذي كان أحد هدافي الإسماعيلي ثم رحل عن النادي، وأقول إنه (هرب) ولم يكن لأحد دور في (هروبه). بدلًا من الاستثمار فيه والاستفادة منه ماليًا، ساهمنا في المجلس الحالي بإدخال الأموال، ولا أعرف كيف رحل مجانًا وتم الحكم لصالحه بمليون دولار، وتم تحميل المجلس الحالي المسئولية رغم أنه رحل في وقت سابق. وبسبب رحيله، واجهنا العديد من الأزمات.

وزاد: عقوبة المنع من القيد حرمت الإسماعيلي من ضم محمد مسعد لاعب مودرن، وسيحا حارس مرمى الأهلي الحالي، ولاعبين آخرين سبق أن وقعوا للنادي.