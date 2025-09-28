الشرطة الأمريكية: إطلاق النار المميت في كارولاينا الشمالية كان متعمدا

قالت الشرطة الأمريكية اليوم الأحد، إن إطلاق نار في بلدة ساحلية ذات مناظر خلابة في ولاية كارولاينا الشمالية، والذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، كان هجوما "متعمدا للغاية".

وقال قائد الشرطة تود كورينج في مؤتمر صحفي اليوم، إن نايجل إيدج من جزيرة "أوك أيلاند" متهم بإطلاق النار من قارب على حشد تجمع في حانة "أمريكان فيش كومباني" في ساوثبورت. وقال كورينج إن الموقع كان "مستهدفا" دون تقديم تفاصيل.

ووقع إطلاق النار في حوالي الساعة التاسعة والنصف مساء السبت بالقرب من منطقة شعبية من الحانات والمطاعم على الواجهة البحرية في مدينة ساوثبورت، الساحلية التاريخية التي تبعد نحو 30 ميلا (48 كيلومتر) جنوب ويلمنجتون.

وقال المحققون إن إيدج قاد قاربا صغيرا بالقرب من الشاطئ وتوقف لفترة وجيزة ثم أطلق النار، ثم ابتعد سريعا.

وقال كورينج، إنه تم إتهام إيدج بثلاث تهم قتل من الدرجة الأولى، وخمس تهم شروع في قتل بسلاح مميت من الدرجة الأولى وخمس تهم اعتداء بسلاح مميت. وقد يواجه تهما إضافية.

وأضاف كورينج: "نحن نفهم أن هذا المشتبه به من قدامى المحاربين كما يعرف نفسه. وقد أصيب أثناء أداء الواجب حسبما يقول. وهو يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة".