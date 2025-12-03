رسالة صارمة من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

عاد الجدل ليُخيّم على مستقبل محمد صلاح داخل ليفربول عقب استبعاده من المشاركة في الفوز على وست هام بهدفين دون رد، بعدما اكتفى النجم المصري بالجلوس على مقاعد البدلاء، بينما أنهى الفريق سلسلة نتائجه السلبية بثنائية ألكسندر إيزاك، في أول أهدافه مع الريدز بالدوري، وكودي جاكبو.

هذا المشهد غير المعتاد أعاد إشعال التكهنات حول احتمال رحيل صلاح، في ظل تقارير تتحدث عن تجدد اهتمام الأندية السعودية بضمه، وذلك بعد أشهر من تجديد تعاقده مع الريدز.

لكن الصحفي فابريزيو رومانو كشف أن ليفربول بعث برسالة “حازمة للغاية” بشأن مستقبل قائده الهجومي، مؤكداً أن النادي لن يحكم على لاعبيه استنادًا إلى الفترة الأخيرة من تراجع المستوى، لاسيما أن أغلب عناصر الفريق عانت من اهتزاز مشابه تحت قيادة أرني سلوت.

ومع انضمام صلاح لمنتخب مصر استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية هذا الشهر، من المتوقع أن تهدأ الضوضاء حول مستقبله مؤقتًا، على أن تتضح الصورة بشكل أكبر بعد عودته من البطولة.

ويبقى صلاح، المتوج بالحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي أربع مرات، أحد أهم رموز الحقبة الذهبية الحديثة للنادي. ورغم ذلك، يبدو أن النصف الثاني من الموسم سيكون العامل الحاسم في تحديد ما إذا كان سيكتب فصله الأخير بنفسه داخل آنفيلد أم لا.