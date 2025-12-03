أمريكا: ولاية أريزونا تقاضي شركة صينية بتهم تتعلق بسرقة البيانات

أعلنت المدعية العامة لولاية أريزونا، كريس مايس، أمس الثلاثاء، أن أريزونا هي أحدث ولاية تقاضي شركة تيمو وشركتها الأم، "بي دي دي هولدينجز"، على خلفية اتهامات بأن شركة التجزئة الصينية عبر الإنترنت تقوم بسرقة بيانات العملاء.

وقالت مايس، إن التطبيق يخدع العملاء بشأن جودة منتجاته منخفضة التكلفة، ويجمع ما وصفته بكمية صادمة من البيانات الحساسة دون موافقة المستخدمين، بما في ذلك مواقع نظام تحديد المواقع العالمي وقائمة بالتطبيقات الأخرى الموجودة على هواتف المستخدمين.

وأضافت مايس، خلال مؤتمر صحفي، أن التطبيق "يمكنه رصد أي مكان تذهب إليه، من عيادة الطبيب، إلى المكتبة العامة، إلى الفعالية السياسية، إلى منازل أصدقائك. لذا، فإن نطاق هذا الانتهاك للخصوصية هائل، ولهذا السبب أعتبره ربما أخطر انتهاك لقانون مكافحة الاحتيال على المستهلكين في أريزونا شهدناه على الإطلاق".

وقالت مايس، إن أريزونا تريد حماية الشركات من "الاحتيال" من قبل شركة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت.

ونفت شركة تيمو، في بيان صباح اليوم الأربعاء، هذه الاتهامات.

وقالت الشركة: "نحن نساعد المستهلكين والعائلات على الحصول على منتجات عالية الجودة بأسعار معقولة. ونعمل على خفض التكاليف والحفاظ على إمدادات موثوقة حتى يتمكن الأشخاص من تلبية احتياجاتهم دون إرهاق ميزانياتهم".

ودعت مايس، سكان أريزونا إلى حذف حساباتهم على تطبيق "تيمو"، وإلغاء تثبيت التطبيق، وفحص أجهزتهم لرصد أي برمجيات خبيثة.