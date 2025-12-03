انطلاق بطولة العالم للإبحار الشراعي لذوي الاحتياجات الخاصة بسلطنة عمان

انطلقت المنافسات الرسمية بطولة العالم للإبحار الشراعي في نسختها الأولى والتي أطلقتها مؤسسة عُمان للإبحار بالتعاون مع الاتحاد الدولي للإبحار، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 8 ديسمبر 2025 بمنتجع بارسيلو بسلطنة عمان بمشاركة 155 بحّار يمثلون 37 دولة عبر فئات قوارب الليزر راديال وفئة قوارب 29 وفئة قوارب 420 وقوارب ناكرا 15، إضافة إلى فئة قوارب تكنو وتكنو بلاس وألواح التزلج المظلي. وأقيم حفل افتتاح البطولة عصر اليوم بمدينة المصنعة تحت رعاية صاحب السمو السيد عزام بن قيس آل سعيد رئيس اللجنة الأولمبية العُمانية.

من جانبه رحب الدكتور خميس الجابري الرئيس التنفيذي لعُمان للإبحار بالمشاركين في افتتاح النسخة الأولى لبطولة العالم مشيراً أن هذا الحدث هذا الحدث هو الأكبر في قائمة الأحداث السنوية التي ينظمها الاتحاد الدولي للإبحار الشراعي حيث تشهد تنافساً مثيراً بين متسابقي الدول المشاركة بتواجد أكثر من 400 متسابقاً ومتسابقة من 37 دولة