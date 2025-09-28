فاديفول يتوجه إلى وارسو ويعقد محادثات مع نظرائه الفرنسي والبولندي والأوكراني

يتوجه وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى بولندا غدا الاثنين، وذلك على خلفية ما يعتبره الغرب استفزازات روسية مستمرة واتهامات غربية لموسكو بانتهاك المجال الجوي لدول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ويستهل الوزير الألماني المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي برنامج زيارته في العاصمة وارسو بلقاء نظيريه الفرنسي جان-نويل بارو والبولندي رادوسواف سيكورسكي، وذلك ضمن ما يُعرف بصيغة "مثلث فايمار". وبعد ذلك، من المقرر أن ينضم وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبـيها إلى هذه الجولة من المحادثات.

ووفقا لما ذكره متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين، ستتناول المحادثات أيضا سبل الدعم المشترك لأوكرانيا. وبعدها يعتزم فاديفول إلقاء كلمة في منتدى أمني حول الأمن الأوروبي وقدرة الردع.

وكانت وارسو أعلنت عن اختراق أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة الروسية للمجال الجوي البولندي، وما يعني المجال الجوي للناتو وذلك خلال هجوم جوي روسي على أوكرانيا قبل نحو أسبوعين ونصف الأسبوع.

وأسقطت القوات الجوية البولندية وحلفاء آخرون في الناتو بعض من هذه الطائرات للمرة الأولى.

وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في منتصف الأسبوع الماضي، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن تأييده لإسقاط الطائرات الروسية إذا ما اخترقت بشكل غير قانوني أجواء دول الناتو.