ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بمصنع في برج العرب

شنت إدارة التموين، في منطقة برج العرب بالإسكندرية، برئاسة حمادة جودة، مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين، والصحة، بالقيام بحملات مسائية على الأسواق والمخابز.

وقد أسفرت الحملات، عن ضبط أحد المصانع الخاصة بالتصنيع الغذائي، بمنطقة برج العرب، به مستلزمات إنتاج ومنتجات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، حيث تم ضبط وتحرير عدد 14 برميلا صويا ليثين منتهية الصلاحية، وزن البرميل الواحد 210 كجم بإجمالي 294o كجم، وكمية قدرها 1100 كجم بسكويت هوالك مجهولة المصدر وبدون بيانات، وكمية قدرها 600 كجم لبان هوالك مجهولة المصدر وبدون بيانات، وكمية قدرها 900 كجم خليط شيكولاته مجهولة المصدر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال هذه المخالفات للعرض على النائب العام.