أوكرانيا تطلب من الدول الغربية الدعم في مسألة جرائم الحرب الروسية

طلبت أوكرانيا مجددا المساعدة من الدول الغربية فيما يتعلق بجرائم الحرب التي ارتكبتها روسيا خلال غزوها للبلاد.



وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، في بيان مطول على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم السبت، إن كييف بحاجة إلى خبراء في القانون العسكري ومتخصصين في تحقيقات جرائم الحرب، لمعاقبة الروس.



وأضاف الوزير أنه كان أرسل طلبا مماثلا، عبر وزارة الخارجية، إلى مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا والتي تضم دولا مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، وتنسق شحنات الأسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية.



وطلب ريزنيكوف أيضا تشكيل "مجموعات دولية تساعد في العمل بشأن قضايا معينة من جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا".



وشدد الوزير، على نحو خاص، على مصير أسرى الحرب الأوكرانيين لدى روسيا، وقال إنهم يتعرضون للتعذيب، والقتل، على نطاق واسع.



كما طلب منح الخبراء الدوليين حق الدخول لسجن يقع في أولينيفكا بالقرب من مدينة دونيتسك حيث قتل العشرات من أسرى الحرب الأوكرانيين في هجوم أواخر يوليو الجاري.



وقال وزير الدفاع: "هذه الجريمة، بعيدا عن ردود أفعال مؤسسات مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تستدعي رد فعل حاسم من الأمم المتحدة".



وأضاف: "الأمم المتحدة هي التي يجب أن تجبر روسيا على السماح لممثلي الصليب الأحمر بزيارة أسرى الحرب الأوكرانيين في أولينيفكا".



وألقت موسكو وكييف باللائمة على بعضها البعض في الهجوم على سجن أولينيفكا.