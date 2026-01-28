ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 4 شهور

ارتفعت أسعار النفط العالمية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجوم آخر على إيران، وحث طهران على التفاوض للتوصل إلى اتفاق.

وقال ترامب، في منشور على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال": "نأمل أن تجلس إيران سريعا إلى طاولة المفاوضات لتتفاوض على اتفاق عادل ومنصف.. إن الهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير من الهجوم الذي وقع العام الماضي".

وأدى الخطر المحتمل على الإمدادات الإيرانية إلى ارتفاع أسعار النفط؛ ما دفع العقود الآجلة إلى بدء العام على أسس قوية، حيث ارتفعت بأكثر من 10% خلال الشهر الحالي على الرغم من توقع ظهور فائض في المعروض بالسوق. كما أبقى ذلك تكلفة خيارات الشراء مرتفعة مقارنة بخيارات البيع.

وبلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي للنفط العالمي 68.19 دولارا للبرميل بعد منشور ترامب، وهو أعلى مستوى لها منذ نهاية سبتمبر الماضي، بعد ارتفاعه أمس بنسبة 3%.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن ترامب أكد مجددا أمس أن "أسطولاً ضخماً" متجها إلى الشرق الأوسط، مضيفا أنه يأمل ألا تضطر الولايات المتحدة لاستخدامه.

واليوم قال إن الأسطول أكبر من الأسطول الذي أُرسل إلى فنزويلا التي اعتقلت القوات الأمريكية نيكولاس مادورو وارسلته إلى الولايات المتحدة لمحاكمته بتهم الإرهاب وتهريب المخدرات، في وقت سابق من هذا العام.

وبحلول الساعة الثانية عشرة و56 دقيقة ظهرا بتوقيت لندن ارتفع سعر خام برنت بنسبة 0.6% إلى 67.97 دولارا للبرميل تسليم مارس المقبل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 0.7% إلى 62.84 دولارا للبرميل تسليم مارس.