عضو بالإطار التنسيقي العراقي يؤكد استمرار اعتصام أنصاره لحين فك حصار البرلمان

أكد النائب في البرلمان العراقي عن تحالف الفتح معين الكاظمي، اليوم السبت، استمرار اعتصام جماهير الإطار التنسيقي خارج أسوار المنطقة الخضراء الحكومية بالقرب من الجسر المعلق لحين فك حصار البرلمان العراقي من قبل أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.



وقال الكاظمي، في تصريح صحفي من منطقة الاعتصام، إن "الجماهير تعبر عن موقفها إزاء مايجري داخل البرلمان العراقي لأنه ليس من المعقول استمرار الاعتصام داخل البرلمان"، مطالبا بانسحاب المعتصمين لاستئناف عقد جلسات البرلمان وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.



ودعا إلى إجراء حوار وطني شامل وجها لوجه يتناول جميع الملفات، رافضا أن يكون مصير العراق محصورا بيد إرادة طرف واحد لأن البلد يضم مكونات مختلفة ولابد من الالتزام بالدستور.



وكان اتباع الإطار التنسيقي شرعوا بنصب سرادق وخيم وأعلنوا عن بدء اعتصام مفتوح لحين الإيفاء بمطالبهم بفك الحصار عن البرلمان العراقي وعقد جلسات للبرلمان لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.



ودخلت اعتصامات التيار الصدري أسبوعها الثالث داخل مبنى البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء الحكومية للمطالبة بحل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.



ويعيش العراق حالة انغلاق سياسي تام بعد أن سيطر اتباع الصدر على مبنى البرلمان الشهر الماضي لمنع عقد جلسات استكمال العملية السياسية بانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الأكثر عددا لتشكيل الحكومة الجديدة.