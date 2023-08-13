أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأحد، قراراً بحركة تنقلات داخلية موسعة لرؤساء المراكز والمدن ونوابهم، وسكرتيري عموم المراكز، ورؤساء الوحدات المحلية القروية، شملت الحركة ضخ دماء جديدة، وندب وتصعيد 88 قيادة لتولي المسئولية، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

تضمن القرار، ندب أحمد شاكر عبدالخالق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، وندب مراد عبدالقادر سعيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وخالد أحمد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي.

كما تضمن القرار أيضاً، تصعيد مجموعة من الكوادر المتميزة، حيث تم ندب أحمد علي عبدالونيس رئيس الوحدة المحلية لقرية طبهار بأبشواي للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم لشئون القرى، ومحمود مصطفى محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية سنرو بأبشواي للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم لشئون المدينة، وخليفة روبي عبود مساعد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي لشئون المتابعة للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة الفيوم لشئون الإشغالات والمرافق، ومحمد أبو القاسم محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية سيلا بمركز الفيوم للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا لشئون القرى، ومحمد لطفي إسحق نائباً لرئيس مركز ومدينة إطسا لشئون المدينة، وعبدالنبي عبدالحليم أحمد مساعد رئيس مركز ومدينة إطسا للحملة الميكانيكية للعمل سكرتير عام للوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا.

كما شمل القرار، ندب عبدالحميد فرج سليمان رئيس الوحدة المحلية لقرية ترسا للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس لشئون القرى، وناجي إبراهيم عبدالمحسن رئيس الوحدة المحلية لقرية قصر رشوان للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية لشئون القرى، وشيرين محمد محمود نائب رئيس مركز ومدينة الفيوم لشئون المدينة للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة طامية لشئون المدينة، ومحمد فتحي أحمد للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة طامية لشئون المرافق والإشغالات، وندب فوزي عيد عبدالقوي مدير إدارة خدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة أبشواي لشئون المدينة.

كما شمل القرار ندب محمد موسى حسين نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي لشئون القرى، ونسرين محمد عبدالحميد مدير الموارد البشرية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي للعمل سكرتير عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، وأحمد حميدة محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية الشواشنة للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق لشئون المدينة، وهاني رجب فؤاد رئيس الوحدة المحلية لقرية السعيدية بسنورس للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق لشئون القرى، وأحمد محمد عبدالرحمن مدير التفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي للعمل سكرتير عام للوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق.

كما شمل القرار أيضاً، ندب وتصعيد مجموعة من الكوادر المتميزة لرئاسة الوحدات المحلية القروية بمختلف مراكز المحافظة.

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء الوحدات القروية، ببذل أقصى الجهد خلال المرحلة الحالية، والاهتمام بملف النظافة، ورفع تراكمات المخلفات اليومية، ورفع الإشغالات بالشوارع، والتصالح، والتقنين، والتواجد المستمر بين المواطنين في الشارع، والعمل على حل مشكلاتهم بشكل يومي.